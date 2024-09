Menschen schwer verletzt: Raserprozess geht weiter

Familie bei Flucht vor Polizei verletzt

Trotz Rotlichts übersetzte der 35-Jährige mehrere Kreuzungen mit weit überhöhter Geschwindigkeit und brachte andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger in Gefahr. Am Matzleinsdorfer Platz erfasste er einen Radfahrer, der infolge ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Am Landstraßer Gürtel geriet der Raser auf die Gegenfahrbahn und setzte seine Fahrt als Geisterfahrer fort. Er krachte schließlich in einen ihm entgegenkommenden Pkw, in dem sich eine vierköpfige Familie befand. Die Mutter, die am Beifahrersitz saß, wurde schwer, ihre Tochter leicht verletzt. Der Vater, der am Steuer saß, und der Sohn blieben unverletzt.