Golfer sind nicht immer Gentlemen. Das sah man auch beim Presidents Cup in Montreal, wo sich das Team USA mit dem Rest der Welt (außer Europa) duellierte. Besonders das Duo Si Woo Kim und Tom Kim fiel negativ auf. Die Koreaner legten sich mit Scottie Scheffler an, als sie in einen Schlag von ihm hineinjubelten und dann in selten gesehener Unsportlichkeit am nächsten Grün das Loch verließen, bevor Scheffler zu Ende geputtet hatte. „Golf Digest“ schrieb über die Kims: „Sie haben völlig den Verstand verloren.“