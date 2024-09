Blaues Plus in jeder Gemeinde in Oberösterreich

ÖVP konnte nirgends zulegen

Ganz anders sieht die Lage der ÖVP aus: Die Landeshauptmann-Partei verlor in jeder einzelnen Gemeinde. Den größten Verlust verzeichnete sie in Oberwang, wo sie um 26,13 auf 37,24 Prozent absackte. Selbst in ihrer stärksten Gemeinde, Kaltenberg mit 55,11 Prozent, verlor die ÖVP 22,1 Prozentpunkte. Auch in Walding, dem Heimatort von Staatssekretärin Claudia Plakolm, gab es ein Minus von 9,74 Prozent. In Wolfern, Heimat von LH Thomas Stelzer, verlor man sogar 12,77 Prozentpunkte.