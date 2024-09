US-Luftwaffe sprengt IS-Trainingslager in Syrien

IS-Trainingslager gesprengt

Ziel des Angriffs vom 16. September war den Angaben zufolge ein IS-Trainingslager in Zentralsyrien, bei dem mindestens 28 IS-Mitglieder getötet worden seien. Am 24. September flogen die US-Einheiten demnach einen Angriff im Nordwesten des Landes, bei dem neun Menschen getötet wurden, unter anderem ein hochrangiger Anführer von Hurras al-Din. Die USA führen im Irak und Syrien eine internationale Koalition zum Kampf gegen den IS an.