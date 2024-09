„Don Didi“ wird jetzt zu Österreichs Rekordmann

Inklusive Cup fünf Partien in Serie unbesiegt, zuletzt das 3:0-Husarenstück bei Double-Gewinner Sturm – „aber“, sagt WAC-Kapitän Dominik Baumgartner, „die wirklich schweren Spiele folgen erst jetzt. Weil gegen die kommenden Gegner jeder erwartet, dass es genauso erfolgreich weitergeht.“ Wie am morgigen Sonntag gegen WSG Tirol, nächsten Samstag gegen Hartberg. Der Start in eine wahre „Heimspiel-Orgie“: In den letzten zehn Pflichtspielen im Herbst haben die „Wölfe“ gleich siebenmal (!) Heimvorteil. Darunter auch im hochbrisanten Cup-Derby gegen Klagenfurt, das wie erwartet für Mittwoch, den 30. Oktober, fixiert wurde. Beginn 20.30 Uhr, da man eines von drei Spielen ist, das der ORF mittels Konferenzschaltung übertragt.