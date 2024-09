Hochwasser: „Krone“-Leser sorgten für Spendenflut

Es wirkt wie ein Trümmerfeld – als hätte ein Hurrikan gewütet. Denn die von der Flut entfesselte Donau hat auch hier in der Strombadsiedlung in Kritzendorf – vor den Toren Wiens also – alles weggespült, was nicht fest verankert war. Zurück bleiben Trümmer des Lebens, aber auch betonharter Schlamm, der mit jedem Sonnenstrahl nur noch fester wird.