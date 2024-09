Klimaaktivistinnen müssen nach Suppenwurf in Haft

Das Bild in der National Gallery in London wurde bei dem Vorfall nicht beschädigt, da es durch eine Glasscheibe geschützt war. Lediglich am Rahmen entstand Schaden. Das war jedoch Glück. Die Suppe hätte durch das Glas triefen und das Gemälde schwer beschädigen könnten, sagte ein Richter jetzt. „Sie (die Aktivistinnen, Anm.) hatten kein Recht, das mit den Sonnenblumen zu machen.“