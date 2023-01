Britische Klimaaktivistinnen erst 2024 vor Gericht

Andere „Just Stop Oil“- Mitglieder sind bereits ins Gefängnis gewandert. Die suppenversehrten Sonnenblumen inspirierten ähnliche Aktionen in aller Welt: In Potsdam wurde etwa Kartoffelpüree auf ein Gemälde geworfen, in Wien Öl, in Kanada Ahornsirup. Das öffentliche Echo fiel oft negativ aus. Selbst Menschen, die Klimaschutz befürworten, kritisieren die Aktionen und fürchten Abwehrreaktionen oder eine Spaltung zwischen Kulturbranche und Klimaschützerinnen sowie Klimaschützern. „Das ist definitiv ein Risiko“, sagte der Protestforscher James Ozden vom Social Change Lab. Allerdings würden es die Aktivistinnen und Aktivisten schaffen, überhaupt Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen.