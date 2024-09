Die rot-weiß-roten Pläne für die Expo in Japan

Fragt man zehn Japaner zu ihren Assoziationen zu Österreich, fällt neun davon die klassische Musik und Kultur ein. Bei der großen Weltausstellung 2025 in Osaka, die am 13. April startet, will das rot-weiß-rote Team damit Interessierte abholen. „Doch wir wollen uns als vielfältig präsentieren. Österreich ist mehr als nur Mozart“, sagt Alf Netek, Leiter des Expo-Büros. Der Organisator war zuvor mehr als 20 Jahre im Management von Kapsch tätig war.