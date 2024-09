Bei dieser Frage wurde Bayerns Kompany emotional

Man müsse sich immer die Frage stellen, ob man aufhört, an sich selbst zu glauben, nur weil andere Leute das sagen. Höre man auf, an das zu glauben, was man erreichen kann, weil man weiß, dass die Chancen sehr gering sind? „Die Mentalität muss die sein, weiterzumachen. Und wenn man am Ende scheitert, dann scheitert man eben. Aber man wird von Mal zu Mal besser, das ist extrem wichtig“, so Kompany.