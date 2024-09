Verband gibt Tipps für Vorräte und Notfallpläne

Am Samstag, dem 5. Oktober, findet in ganz Österreich der jährliche Zivilschutz-Probealarm statt. In Salzburg werden dabei rund 8.300 Sirenen auf ihre Funktionalität getestet. Dieser dient nicht nur der Überprüfung der technischen Warn-Systeme, sondern auch als wichtiger Anlass, um die eigene Notfallvorsorge zu hinterfragen.

