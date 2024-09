Erntedankfest auf dem Benediktinermarkt

Das Alte Testament berichtet vom siebentägigen Laubhüttenfest: Zu Sukkot, es beginnt heuer am 17. Oktober, leben gläubige Juden in warmen Ländern in einer Hütte, in einer Sukka aus Zweigen, Früchten und Garben. In diesem „Fest des Einsammelns“ nach der Getreide- und Weinernte dürften unser Erntedankfest und unser Binden der Erntekrone wurzeln.