Südosteuropa hatte heißesten Sommer überhaupt

Bei den Niederschlägen gab es in Europa ebenfalls einen starken Kontrast zwischen einzelnen Regionen. Der größte Teil des Kontinents, vor allem der Südosten, verzeichnete unterdurchschnittlich viele nasse Tage. In anderen Regionen, beispielsweise im Norden von Großbritannien und in den baltischen Staaten, gab es bis zu 20 Regentage mehr als im Durchschnitt.