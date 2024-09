Biker landete nach wildem Überholmanöver im Spital

Der 68-Jährige war mit seinem Bike von Bregenz in Richtung Langen unterwegs, als seine Fahrt von einem Lkw eingebremst wurde. Ausgerechnet in einer unübersichtlichen Kurve entschied sich der Motorradfahrer dazu, den Laster zu überholen. Das hätte er besser bleiben lassen: Denn just in diesem Moment kam ihm ein Pkw, an dessen Steuer eine Frau saß, entgegen – zwar versuchte er noch in letzter Sekunde abzubremsen und dem Auto auszuweichen, eine Kollision war aber nicht mehr zu vermeiden.