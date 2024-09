Für Winterbetrieb am Weißsee fehlen 500.000 Euro

Neuer Finanzier gesucht, Mitarbeiter gefragt

Für den Fortbestand am Weißsee gibt es aber ein klein wenig Hoffnung. Am Mittwoch ist ein Termin bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Stefan Schnöll angesagt. Auch wenn die Landespolitik seit Sommer von den finanziellen Problemen der Bergbahn weiß, das Treffen mit der Politik dürfte das Ende am Weißsee nicht abwenden. Für das derzeit eingestellte Skigebiet Gaißau-Hintersee wurden zwei Millionen Euro bei tragfähigem Konzept und Weiterführung von Haslauer in Aussicht gestellt. Ähnlich könnte es auch am Weißsee kommen.