Wo ist Melania? Ehe als reine Geschäftsbeziehung?

„Sie ist ihm beigestanden und wird ihm auch weiter beistehen, weil sie genauso ist wie er“, so Winston Wolkoff. „Sie wusste genau, wen sie heiratete, und warnte ihn, dass all seine Geheimnisse ans Licht kommen würden, wenn er für das Präsidentenamt kandidieren würde“, sagte sie. „Die Menschen wären überrascht zu wissen, wie sehr sie sich in vielen Dingen einig sind.“