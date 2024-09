Miley Cyrus ist nicht nur Dolly Partons Patenkind

„Mich überrascht das nicht“

In einem Interview der US-Nachrichtensendung „Access Hollywood“ darauf angesprochen, sagte Parton: „Ist das wahr? Das ist fantastisch!“ Miley und sie fühlten sich so nah, so die Sängerin weiter. „Ich bin mir sicher, dass sie sich darüber freuen wird, mich überrascht es nicht. Sie fühlt sich wie Familie an.“