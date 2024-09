Junge Chemikerin (23) aus Baden erobert Eliteuni

Zukunft an der MedUni Wien?

Nach einer Video-Konferenz mit dem Professor der dortigen „School of medicine“, war dieser so an der Niederösterreicherin interessiert, dass er gar eine eigene Position für Lena Wadsak im dortigen Forschungsteam für Radiopharmazie kreiert hat. Ein Jahr lang wird sie in New Haven, Connecticut, arbeiten: „Mein Ziel ist es, neue Radio-Pharmazeutika herzustellen, um Krankheiten wie Krebs besser zu verstehen und zu bekämpfen.“