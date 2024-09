Erneut Explosion in Köln: Café ausgebrannt

Polizei vermutet Mafia-Krieg als Hintergrund

In Köln hatte es in der jüngeren Vergangenheit eine Serie von Sprengungen gegeben, die Polizei ermittelt bereits in sechs Fällen. Hintergrund dieser Taten sollen Auseinandersetzungen unter Banden sein – darunter wohl auch die niederländische Mocro-Mafia, die sich offenbar zunehmend in Nordrhein-Westfalen ausbreitet. Ob die jüngste Explosion in Verbindungen zu der Serie steht, ist nicht bekannt.