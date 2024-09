Schifahren ist“out“, Entspannung ist nun „in“

Adventmeile in Mörbisch

Einen Tag nach dem Auftakt der Ruster Adventmeile wird am 23. November die Eröffnung in Mörbisch groß gefeiert. Bis 5. Jänner 2025 sind dann jeweils Freitag, Samstag und Sonntag von 15 bis 22 Uhr Gäste willkommen. Erwachsene zahlen 19 €, Fünf- bis 15-Jährige 9 €. So viel wird verraten: „Jede Stunde geht eine Show mit Projektionen auf 2000 Quadratmetern über die Bühne.“ Lesungen von Ofczarek und Kinderbuchautor Thomas Brezina sind zwei der vielen Höhepunkte. Mehr als 20.000 Besucher werden erwartet. Für die Bespielung und Bewerbung sind 600.000 € budgetiert, der Aufbau der Krippe obliegt den Kulturbetrieben.