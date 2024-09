Regenwald ist um 88 Mio. Hektar geschrumpft

„Ganzes Ökosystem gestört“

„Durch den Verlust des Waldes wird mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt, wodurch ein ganzes Ökosystem gestört wird“, sagte die an der Studie beteiligte peruanische Wissenschafterin Sandra Ríos Cáceres. Der Verlust der Vegetation im Amazonasgebiet stehe in direktem Zusammenhang mit der schweren Dürre und den Waldbränden, von denen mehrere südamerikanische Länder betroffen sind.