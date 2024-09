„Opas schmuggelten Böller in Kinderwägen hinein“

Der Sportmanager sagt: „Die Klubs schauen, dass sie die bestmögliche Mannschaft, den bestmöglichen Trainer, die bestmöglichen Sponsoren und das bestmögliche VIP-Catering etc. haben. Das höchste Gut bei einem Fußballspiel ist aber die Sicherheit. Daher muss auch hier der höchste Standard herrschen. Wenn es zu solchen Vorkommnissen wie am Sonntag kommt, war der Sicherheitsstandard für so ein Hochrisikospiel nicht hoch genug, hat es an Professionalität und Konsequenz aller Beteiligten gefehlt. Dazu ist so etwas ja nicht das erste Mal bei einem Derby passiert.“