Folteropfer (14) wegen Mordversuchs angeklagt

Fast vier Monate sitzt die nun 15-jährige Mila (Name geändert) bereits in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft. Weil sie am 3. Juni einer Gleichaltrigen mit einem Messer ins obere Gesäß stach. „Es ist nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass das Messer keine großen Blutgefäße oder innere Organe getroffen hat“, schreibt die Staatsanwaltschaft Graz in ihrer Anklageschrift gegen das Mädchen – wegen versuchten Mordes. Der laut der Behörde aus Rache passiert sein soll.