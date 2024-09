Illegal? Große Zweifel an Pongauer Bauprojekt

Die Grünen kaufen dem früheren ÖVP- und Team-Stronach-Politiker Mayr das so nicht ab. In Wagrain wurde der Neubau in einem erweiterten Wohngebiet mit Befristung errichtet, in Eben im Ländlichen Kerngebiet und just in Flachau in Reinem Wohngebiet. „Hier mit der Möglichkeit einer Kurzzeitvermietung zu werben ist unredlich, da es rechtlich gesehen höchstwahrscheinlich unmöglich ist. Und Käufer zu einer widmungswidrigen Nutzung zu verleiten, wäre ebenso verwerflich“, sagt Klubobmann-Stellvertreter Simon Heilig-Hofbauer. Nachsatz: „Kurzzeitvermietung wie im Gesetz und der Rechtssprechung definiert ist in keinem der angeführten Projekte möglich!“