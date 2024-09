Ex-Freundin ermordet: Prozess im „Fall Giulia“

Ex-Freundin aufgelauert

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, wie der Mann die gleichaltrige Giulia C. am 12. November auf dem Parkplatz eines Industriegebiets angegriffen hatte und im Anschluss mit ihr in seinem Auto geflüchtet war. Später wurde die Leiche der 22-Jährigen in einer Schlucht in einer Berggegend in der friaulischen Provinz Pordenone mit zahlreichen Stichwunden an Kopf und Hals gefunden. Bei seiner Flucht von Italien nach Deutschland war Filippo T. auch im Osttiroler Lienz lokalisiert worden.