Bähre kritisiert Einstellung seiner Teamkollegen

Die Länderspielpause ist dem SCR Altach offensichtlich nicht besonders gut bekommen. Nicht so sehr wegen der Ergebnisse, vielmehr waren die Vorstellungen in der Vorwoche beim GAK und am Samstag gegen BW Linz von überschaubarer Qualität. Mike Bähre glaubt den Grund dafür zu kennen: „In Sachen Einstellung sind offensichtlich nicht alle bei 100 Prozent. Die brauchen wir aber, um in der Bundesliga entsprechende Ergebnisse erreichen zu können.“