Sizilien: Erdbeben reißt Menschen aus dem Schlaf

Um fünf Uhr in der Früh kam es im Meer vor der Stadt Trapani in einer Tiefe von einem Kilometer nahe den Ägadischen Inseln zu dem Erdbeben, wie das Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Beziffert wird seine Stärke mit 4,1. Die Bevölkerung in Trapani und Umgebung spürte das Beben deutlich.