Wissenschaftler wollen die Bauwende erreichen

„Wir stellen diesmal das komplexe Thema Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt – wie schaffen Unternehmen es, nicht mehr nur klimaneutral unterwegs zu sein, sondern quasi reparierend“, so Horst Peter Groß, Präsident des Wissenschaftsvereins Kärnten, der von 9. bis 11. Oktober am Weißensee die „Landschaft des Wissens“ organisiert.