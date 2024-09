„Aus Sicht der Bestäubungs-Leistung unverzichtbar“

„Es stimmt, dass die Import-Honige ein Problem machen. Vor allem, wenn es sich um kein echtes Bienenprodukt handelt. Sie überschwemmen den Markt zu einem viel zu niedrigen Preis“, ist er hier mit den Erwerbsimkern einig. Er stellt aber auch fest, dass der in Österreich produzierte Honig weniger als 50 Prozent von dem ausmacht, was an flüssigem Gold im Bundesgebiet benötigt wird. „Wir können also gar nicht der Grund sein, dass manche ihren Honig nicht an den Kunden bringen“, so der Schattendorfer.