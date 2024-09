Süß! Jeff Bezos bewertet Kinderbuch von Sanchez

Idee beim Yoga geklaut?

Alanna Zabel – die angibt, Sánchez von 2007 bis 2011 privat unterrichtet zu haben – behauptet laut „New York Post“, sie habe mit der ehemaligen Reporterin „sechzehn Jahre lang mündliche und schriftliche Diskussionen“ über ihre Buchidee zu „Dharma Kitty Goes to Mars“, also eine Katze, die ins All fliegt.