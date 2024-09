„Jahrhundertfund“ in Obstkiste: Innsbruck jubelt

Das steht in den Briefen

Die Briefe sind direkt an den österreichischen Diplomaten Joseph von Buol-Berenberg gerichtet. Buol war Zentrum eines Kreises von patriotisch gesinnten Personen, die auf einen Kriegseintritt Preußens gegen Napoleon drängten. In einem Brief beklagt Kleist etwa, dass es „keine Rettung für Deutschland“ und keine „Hoffnung für die Publikation seiner politischen Schriften“ mehr gebe. Der fünfte und letzte Brief bleibt rätselhaft: Kleist berichtet darin von den Folgen eines nicht näher bestimmten gescheiterten Projektes, das ihn nach Frankfurt am Main führte.