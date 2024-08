Standing Ovations für einen Klassiker von Kleist

Anna Bergmann, die gefeierte deutsche Opern- und Theateregisseurin, zeigt mit ihrer Freiluftinszenierung von Heinrich Kleists „Der zerbrochne Krug“ am Wallnöfer Platz in Telfs, dass sie auch ein glückliches Händchen zur Umsetzung eines altbekannten, 200 Jahre alten Bühnenstoffes in die Gegenwart als Volksschauspiel hat.