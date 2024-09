Moskau: Weiteres Dorf in Ostukraine eingenommen

Selenskyj: „Schwierige Situation“

Ziel der russischen Truppen ist derzeit offensichtlich die Eroberung der für die Ukraine logistisch wichtigen Stadt Pokrowsk, deren Verlust für Kiew ein harter Schlag wäre. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Freitag von einer „sehr schwierigen“ Situation an der Front in der Ostukraine gesprochen.