„Die Wohnbaupolitik des Landes ist ambitionslos“

Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus

Wenig Freude hat er auch mit der „Vorarlberger Wohnoffensive für mehr Eigentum“ und der Wohnbauförderung der Landesregierung. Denn Eigentum, so Diettrich, könne sich zum Großteil ohnehin nur mehr leisten, wer es geschenkt bekomme. Ursache dafür sind die unverhältnismäßig stark gestiegenen Immobilienpreise – vor allem, wenn diese in Relation zu der moderaten Einkommensentwicklung gesetzt werden. „Wer also Eigentum fördert, fördert einkommensstarke Haushalte“, kritisiert Diettrich, der in diesem Zusammenhang von „Klientelpolitik“ spricht. Für die Armutskonferenz ist klar: Der Fokus des Landes muss auf dem Ausbau des leistbaren, also des gemeinnützigen Wohnbaus liegen, nicht auf Eigentumsförderung.