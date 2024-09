„Wird zu Deindustrialisierung in Europa kommen“

Kursgewinnsteuer auf Wertpapiere abschaffen

Damit Unternehmen wachsen können, benötigen sie Liquidität, beispielsweise über den Kapitalmarkt. Für Private sei beispielsweise die Besteuerung der Veranlagung ein Hindernis, Geld in Wertpapiere zu veranlagen. Investiert man zum Beispiel in Form von Aktien in einen Betrieb, kassiert der Staat beim Verkauf dieser Aktien im Fall eines Gewinnes 27,5 Prozent Kursgewinnsteuer. „Bei einer langfristigen Veranlagung sollten Verkaufsgewinne endlich steuerfrei sein“, so Schaller. Er schlägt etwa eine Behaltefrist von drei Jahren vor und wünscht sich hier eine einfache Regelung. In der aktuellen Regierung blockieren die Grünen seit Jahren eine Fristenlösung.