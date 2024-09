Flugverspätung: Salzburgerin musste Minuten zählen

Auf Details kommt es an

Die Ombudsfrau konnte Bewegung in die Sache bringen. Laut Lufthansa sei das Flugzeug verspätet aus Miami angekommen. Die neu berechnete Ankunftszeit sei 13.50 Uhr gewesen, was eine Verspätung von drei Stunden und 50 Minuten bedeutet hätte. Tatsächlich sei der Flug um 13:58 angekommen, was noch immer eine Verspätung von unter vier Stunden bedeutet hätte. Aber – und nun kommt es: Maßgeblich für die Berechnung ist, wann die Tür der Maschine für die Passagiere geöffnet wird.