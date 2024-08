„Passagiere fingen an zu streiten und zu weinen“

Flug erst am nächsten Tag

Die Passagiere seien unruhiger geworden. „Sie fingen an zu streiten, zu schreien, zu weinen.“ Der Flug habe erst am nächsten Tag um 16.30 Uhr stattgefunden. Da hatte die Leserin bereits bei einer anderen Fluglinie ein Ticket erworben, weil sie beruflich nach Spanien weitermusste. Frau R. wandte sich an die „Krone“, da sie das Vorgehen der Airline als „Frechheit“ empfinde, wie sie schrieb.