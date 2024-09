Ex-CIA-Agent betäubte Frauen und filmte Missbrauch

„Ich weiß, dass alles, was ich sage, nicht auslöschen kann, was ich getan habe, aber ich entschuldige mich von ganzem Herzen und es tut mir zutiefst leid“, sagte Raymond. „Das ist nicht das, was ich bin, aber das, was ich geworden bin, und ich bin am Boden zerstört“, so der 48-Jährige.