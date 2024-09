Mehr Vorurteile gegen Frauen in Führungspositionen

Auch Frauen haben Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen

Der Reykjavík Index for Leadership misst, wie die Gesellschaft Frauen und Männer hinsichtlich ihrer Eignung für Führungsaufgaben wahrnimmt und untersucht, wie zufrieden die Gesellschaft insgesamt mit weiblichen Führungskräften ist. Die aktuellen Ergebnisse zeigen einen Abwärtstrend in den G7-Ländern. Zusätzlich wurden in diesem Jahr (2023/24) Daten aus allen nordischen Ländern, einschließlich Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden und den Niederlanden erhoben. Die Ergebnisse: