Bunte Bauernhof-Utopie aus Latex

Die Vorstellung wird fünf Mal in der Jahnturnhalle aufgeführt

Wann: Am 28. September um 10 und 16 Uhr, am 29. September um 10 und 16 Uhr und am 30. September um 10 Uhr.

Preis: EUR 20, minus 50 Prozent für alle unter 26. Kinder EUR 8