Nur Gitarre und Stimme: Polizist auf Karrieretrip

Sympathisch und talentiert: Sein „Mastermind“ ist begeistert

Nicht nur musikalisch, auch menschlich habe die Chemie mit dem jungen Musiktalent sofort gepasst: „Wir haben an einem Nachmittag gleich vier Lieder aufgenommen“, so Ragyoczy: „Ich glaube an ihn. Mit seinen tiefgründigen, teilweise selbst geschriebenen Liedern und ist er gesanglich mit seiner akustischen Gitarre ein klassischer Liedermacher, wie man ihn heutzutage in Österreich nur mehr selten findet – vor allem in seiner Altersklasse.“ Mit „Rückendeckung“ des Musikprofis arbeitet der musikalische Linzer Polizeibeamte nun hart an seiner Karriere. „Er hat den nötigen Biss, sich durchzusetzen. Einen Live-Auftritt in einem Radiosender konnte er schon verbuchen, weitere hat bereits an Land gezogen. „Ich werde Philipp weiterhin – natürlich kostenlos – unterstützen“, ist sich Ragyocky sicher.