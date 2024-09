Felix Gall startet bei der Straßen-WM in Zürich!

Schweinberger peilt im Einzelzeitfahren starke Performance an

Bei den Frauen peilt Christina Schweinberger im Einzelzeitfahren am Sonntag wieder eine starke Performance an. Im Vorjahr in Glasgow hatte die 27-jährige Tirolerin die Bronzemedaille gewonnen, genauso wie vergangene Woche bei der EM in Belgien. Außerdem wird Tabea Huys im Kampf gegen die Uhr antreten, die 18-Jährige hatte sich bei der EM in einer internen Qualifikation gegen Olympia-Siegerin Anna Kiesenhofer durchgesetzt.