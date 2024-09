Kleine Brauerei ist weiter groß im Geschäft

Im August hat Gmachl junior vom Vater die Geschicke in Österreichs ältester Weißbierbrauerei zur Gänze übernommen. „Es war für den Papa und für mich an der Zeit, dass ich übernehme“, sagt der 37-Jährige. 2015 ist Gmachl nach Lehr- und Berufsjahren in Bayern und den USA in den Betrieb in Salzburg-Schallmoos eingestiegen. Nun hat er die Brauerei übernommen.