Der traditionelle Rupertikirtag kann kommen

Hanswurst feiert 25-Jahr-Jubiläum

War im Vorfeld der heftige Regen ein großes Fragezeichen, kommen Schausteller, Gastronomen und Besucher wohl glimpflich davon. Johanna Racz ist mit ihren 80 Jahren ein Urgestein. Die Mattseer Senior-Schaustellerin betreibt mit ihrer Familie mehrere Attraktionen, etwa das legendäre Kettenkarussell. Selbst steht sie noch in der Schießbude. „Ich will mich gar nicht über irgendetwas beklagen. Uns geht’s gut und das Wetter passt wieder“, sagt Racz. Die fitte Seniorin denkt dabei an all jene, die jüngst bei den Unwettern schweren Schaden erlitten.