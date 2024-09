Ex-Häftling wollte mit Machete Soldaten töten

Immer mehr Aufgriffe

191 Aufgriffe wurden in der vergangenen Woche gemeldet. In den beiden Wochen zuvor ist die Zahl der Registrierungen von 137 auf 150 gestiegen. „Der Trend wird sich verstärken. Die Weltlage erschwert eine langfristige Lösung, ganz wird man die Migrationsproblematik nie in den Griff bekommen. Wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben“, so ein Beamter, vor ihm auf dem Schreibtisch etliche Berichte über länderübergreifende Aktionen gegen die Schlepperkriminalität.