Energiepark für Kärntner Mülldeponie im Entstehen

„Industrie und Umweltschutz sind keine Gegensätze, sondern eine Aufgabe, die wir mit großem Engagement für die nächsten Generationen in Angriff nehmen“, sagt ABRG-Geschäftsführer Thomas Werner. Der Name steht für Abfall, Behandlung und Recycling GmbH – seit 30 Jahren betreibt das Tochter-Unternehmen der deutschen Becker-Gruppe in Arnoldstein die größte thermische Verwertungsanlage für Industrie- und Gewerbeabfälle im Alpe-Adria Raum.