So wird man ohne einen Cent zu zahlen schuldenfrei

Bis Jahresende werden in Österreich rund 6000 Firmeninsolvenzen und fast 10.000 Privatinsolvenzen prognostiziert; durchschnittlich stammen 1000 davon aus Kärnten. Und just dort wurde auch vor mittlerweile 100 Jahren einer der wichtigsten staatlichen Gläubigerschutzverbände gegründet – ein Jubiläum, das Grund zum Feiern, aber auch Anlass für Kritik an der Insolvenzordnung ist.