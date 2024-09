„Dieser schlechte Stil schadet unserem Fußball“

Herr Mitterdorfer, ein Brief vom August 2023, in dem Sie die ersten Monate Ihrer Amtszeit Revue passieren lassen, sorgt aktuell für Aufregung.

Alle Inhalte sind den Mitgliedern des Präsidiums seit langem bekannt. Es wurde von einer Seite eine völlig einseitige, unvollständige und in der Zwischenzeit längst überholte Darstellung eines streng vertraulichen Themas aus den ersten Monaten meiner Amtszeit aus dem Präsidium an die Öffentlichkeit gespielt.