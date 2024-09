Bayern-Flop: „Was ich dort verdient habe, …“

Sarr will zurück auf den Platz

Wechseln wollte Sarr deshalb, solange er einen gültigen Vertrag hatte, nicht. Zudem wurde er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Im Sommer endete sein Vertrag in München und seither ist der Senegalese auf der Suche nach einem neuen Verein. „Ohne mich selbst zu entwerten: Ich bin jetzt nicht in der Position, das zu verlangen, was ich bei Bayern verdient habe, oder auch nur in die Nähe davon zu kommen“, erklärt Sarr nun im Interview mit „L‘Équipe“.