Musiala weg? So sieht Bayerns Transferplan aus!

Laut „Sport Bild“ wollen die Bayern bei den Jungstars Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Xavi Simons (von PSG an RB Leipzig verliehen) im nächsten Jahr ernst machen und sie nach München holen. Was ganz schön teuer werden wird. Dem Bericht zufolge dürfte PSG für Simon rund 80 Millionen Euro an Ablöse aufrufen. Und vor wenigen Monaten hatte Leverkusen-Boss Fernando Carro angedeutet, dass Wirtz nicht unter 150 Millionen zu haben sei.